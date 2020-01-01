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12 قتيلا على الأقل جراء غارات على مواقع إيرانية في سورية

الأحد 07 يونيو 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 قتيلا على الأقل جراء غارات على مواقع إيرانية في سورية


القدس المحتلة / سما /

قتل 12 شخصا على الأقل في غارات جوية شنتها طائرات حربية مجهولة في ساعات منتصف الليل، واستهدفت مقرات للمليشيات الإيرانية في قاعدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل منتصف ليل السبت-الأحد، قصفا بـ8 غارات من طائرات مجهولة، استهدفت مقرات للميليشيات الإيرانية في قاعدة معيزيلة.

وفي سياق ذلك قتل 12 عنصرا على الأقل من الميليشيات الإيرانية من جنسيات عراقية وأفغانية، إضافة إلى تدمير آليات وذخائر.

يذكر أن تلك المليشيات استقدمت تعزيزات إلى مواقعها قبل 3 أيام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 حزيران/يونيو، استقدام رتل عسكري لميليشيا فاطميون نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الرتل استقر في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.

ومساء الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على مدينة مصياف، الواقعة في محافظة حماة، بحسب ما أعلنت وكالة "سانا" الرسمية.

وأشارت مواقع لبنانية إلى أن الطيران الإسرائيلي حلق على علو منخفض في مناطق كسروان والبقاع وتردد صداه بشكل كبير.

وأسفرت الغارات عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية، بحسب ما ذكرت "سانا"، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف أدى لمقتل 9 أشخاص.

وذكر المرصد أن القصف استهدف مستودعات عسكرية ضمن "معامل الدفاع" الواقعة في منطقة الزاوي بريف مصياف غربي حماة، "الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية فادحة".

كما تسببت الغارات الإسرائيلية بتدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة، بحسب المرصد.

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