"نتنياهو" يقرر تشكيل المجلس "الثماني" المصغر وهذا ابرز مهامه ..

وكالات

كشفت القناة "13" العبرية النقاب الليلة عن تشكيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه "بيني غانتس" مجلساً وزارياً مصغراً ينبثق عن "الكابينت" وذلك لمناقشة قضايا بالغة السرية.

وذكرت القناة أن الترجيح حالياً بوجود ثمانية أعضاء في المجلس الوزاري المصغر، وبالتالي فمن الممكن تسميته بالمجلس الثماني وذلك عوضاً عن الكابينت الذي تضخم مع تشكيل الحكومة الجديدة ووصل عدد أعضائه الى 20 عضواً ما يصعب على نتنياهو تمرير قراراته بسرعة وسلاسة.

وبينت القناة أن المجلس الجديد سيكون مسئولا عن مناقشة قضايا سرية وحساسة، ومن بينها خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، بالإضافة للمسألة السورية، والتحدي الإيراني وغيرها.

وأشارت إلى أنه ليس من المستبعد تشكيل نتنياهو لمجلس وزاري أكثر تقليصاً على أن يتكون من نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وذلك لمناقشة خطة الضم.

بينما سيتوجب عرض القرارات على الكابينت في نهاية المطاف ولكن سيتم التئام الكابينت بشكل مقلص بينما ستكون جلسات المجلس الثماني بوتيرة أعلى.