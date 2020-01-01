هنية ينعي شلح ويشيد بمواقفه الوحدوية

غزة / سما /

نعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الأحد، رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، الذي توفي مساء السبت، بعد عامين من الغيبوبة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، تحدث فيها هنية عن دور شلح الكبير في المقاومة والنضال ومواقفه الوحدوية التي لطالما حافظ عليها، وقيادته لحركة الجهاد الإسلامي لسنوات طويلة.

ووصف هنية شلح، بـ "القائد المجاهد، الذي حمل لواء المقاومة"، مشيرًا إلى أنه توفي بعد "مسيرة حافلة بالعطاء، والتضحية، والجهاد، والمقاومة من أجل فلسطين والقدس والأقصى".

وأشار إلى تحمله مسؤولية وقيادة حركة الجهاد الإسلامي بعد اغتيال فتحي الشقاقي الأمين العام الأسبق للحركة.

وقال "إن شلح شكّل إضافة نوعية إلى قامات هذا الشعب وقيادات الأمة، ورسخ قيمًا عظيمة في مسيرة العطاء والبذل والتضحية، وتميز بصفات كثيرة من الأخلاق والقيم والتواضع والمحبة والسمو والارتفاع إلى مستوى المسؤولية، والنظر بعين فاحصة للأحداث وما بعد الأحداث".

ولفت قائد حماس، إلى أن شلح تمسك بخط المقاومة رغم الاغتيالات والعذابات التي تعرضت لها حركة الجهاد وحركات المقاومة، وكان شامخًا عنيدًا وشجاعًا في وجه الاحتلال، مشيرًا إلى مواقفه الوحدوية وسعيه لإبقاء الشعب الفلسطيني موحدًا في خندق الثوابت والمقاومة، وموقفه في الوحدة بين حماس والجهاد.

وقدم هنية التعازي لقيادة حركة الجهاد الإسلامي وعائلته. وقال "أقول لإخواننا في حركة الجهاد في هذه اللحظة، وفي هذا المصاب، إن حركة حماس بكل إمكانياتها، وروافدها، وامتداداتها، ستظل عمقًا استراتيجيًا لكم ولشعبنا، ولكل فصائل المقاومة، وبكل إمكانياتنا المتواضعة سنمضى معًا لنحقق ما مات عليه الشهيد أبو عبد الله".