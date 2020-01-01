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حالة الطقس : ارتفاع درجات الحرارة

الأحد 07 يونيو 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق نهاراً باردا ليلاً فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق نهاراً باردا ليلاً فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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