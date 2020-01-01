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دحلان:د.شلح كان قائدا عظيما و فلسطين كانت بوصلته الوحيدة وعاش ورحل من اجلها

الأحد 07 يونيو 2020 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان:د.شلح كان قائدا عظيما و فلسطين كانت بوصلته الوحيدة وعاش ورحل من اجلها


ابو ظبي / وكالات/

أصدر قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في  محمد دحلان، بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، نعى خلاله، رحيل المناضل الوطني، الدكتور رمضان شلح، الذي رحل عن عالمنا، مساء اليوم.  

وقال دحلان، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، "أنعى بمزيد من الحزن والأسي لشعبنا الفلسطيني رجلاً عظيماً من أبناء فلسطين الأبرار، كانت فلسطين بوصلته الوحيدة التي توجه قلبه لها، فعاش من أجلها ورحل وهو يناضل في سبيلها". 

وأضاف  "أنعى الأخ والصديق المناضل الوطني الكبير وأحد أعمدة النضال الفلسطيني المعاصر الدكتور رمضان شلح، وأتقدم بخالص العزاء لشعبنا الفلسطيني ولعائلته في مصابنا ومصابهم الجلل".

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