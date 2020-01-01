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مصرع شاب واصابة ثمانية اخرين بحادث سير في جنين

السبت 06 يونيو 2020 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب واصابة ثمانية اخرين بحادث سير في جنين


جنين / سما /

لقي شاب ٣٧ عام مصرعه واصيب ثمانية اخرين جراء حادث سير تصادم مركبتين في جنين. 

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وبعد تلقي غرفة العمليات في شرطة المحافظة بلاغا  حول وقوع  حادث سير تصادم بين  مركبتين بالقرب من بلدة صانور جنوبي جنين ووصول عدد من الاصابات وصفت احداها بالخطيرة  اعلن الاطباء عن وفاته لاحقا .

وأضاف: على الفور تحرك خبراء  الحوادث  الى المكان وفتحوا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث  .

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السير والسرعة المحددة واولويات الطريق حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم

#الشرطة #وفاة مواطن #اصابات #حادث سير #جنين

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