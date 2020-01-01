فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..

غزة / سما /

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح، الذي وافته المنية مساء يوم السبت بعد مرض عضال.



وقال الرئيس عباس في بيان النعي: "إننا بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون"

بدورها، نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبدالله سلح، الامين العام السابق، الذي وافته المنية مساء يوم السبت بعد مرض عضال.



وقالت حركة الجهاد في بيان النعي: بمزيد من الحزن والأسى ،تنعي حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الأخ القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام السابق ، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت بعد مرض عضال.

وأضافت: وإننا إذ ننعي للشعب الفلسطيني وفاة هذا القائد الكبير الذي نذكر تاريخه وجهاده منذ تأسيس حركة الجهاد، ومواقفه الوطنية الشجاعة وقيادته لحركة الجهاد الاسلامي بكل فخر واعتزاز لأكثر من عشرون عاماً ،كان فيها فارس الكلمة وفارس الموقف ورجل المقاومة، إنه يوم حزين وثقيل على القلب إذ نودع رجلاً كبيراً وقائداً مميزا حمل الأمانة على أفضل ما يكون وحافظ على راية الجهاد عالية، لم يتردد يوماً وبقي على عهد الجهاد والمقاومة وعهد فلسطين والقدس وعهد الاسلام، وعهد العروبة.

كما نعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لشعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والاسلامية الأخ المجاهد الكبير والقائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح .

من جهتها، نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" الى امتنا العربية والاسلامية واحرار العالم الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. رمضان شلح الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم لروحه الرحمه ولذويه ومحبية الصبر والسلوان والعزاء لنا جميعا وانا لله وانا اليه راجعون.



ونعى النائب محمد دحلان قائد التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح القائد شلح.

وقال دحلان: أنعى بمزيد من الحزن والأسى لشعبنا الفلسطيني رجلاً عظيماً من أبناء فلسطين الأبرار، كانت فلسطين بوصلته الوحيدة التي توجه قلبه لها، فعاش من أجلها ورحل وهو يناضل في سبيلها.

وأضاف: أنعي الأخ والصديق المناضل الوطني الكبير وأحد أعمدة النضال الفلسطيني المعاصر الدكتور رمضان شلح،

وأتقدم بخالص العزاء لشعبنا الفلسطيني ولعائلته في مصابنا ومصابهم الجلل؛ رحم الله فقيد فلسطين،ولأهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعت لجان المقاومة في فلسطين في بيان لها القائد شلح جاء فيه: لجان المقاومة في فلسطين تنعى القائد الوطني والاسلامي الكبير د.رمضان شلح "ابوعبدالله "امين عام حركة الجهاد الاسلامي السابق" الذي ارتقى بعد حياة حافلة بالجهاد والمقاومة والعطاء والتضحيات ونعزي اخوتنا في حركة الجهاد بهذا المصاب الجلل.