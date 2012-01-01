  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: الخيار الأمريكي الإسرائيلي هو ضم 100% من الضفة مع غزة

السبت 06 يونيو 2020 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: الخيار الأمريكي الإسرائيلي هو ضم 100% من الضفة مع غزة


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، صائب عريقات، اليوم السبت، إن الخيار الأمريكي الإسرائيلي هو ضم 100% من الضفة الغربية مع قطاع غزة.

وأكد عريقات، خلال حوار خاص مع منتدى التفكير العربي، حول ضم الضفة والأغوار، أن "صفقة القرن" تنص على أن المنطقة من النهر إلى البحر، ستكون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة.

وتابع "ما يعني إسقاط التاريخ العربي والإسلامي ودفن القانون الدولي والشرعيات والاتفاقيات الموقعة، واستبدال كل ذلك بمبدأ الدولة بنظامين (الأبارتايد)".

وشدد على أن السلطة الفلسطينية ترفض هذا الطرح جملةً وتفصيلاً، وستصمد على الأرض، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي يريد ضم جميع أجزاء الضفة الغربية، وتطبيق القانون الإسرائيلي على مساحة 30 بالمئة منها.

وأكد أنه لن يكون هناك أي اتصال مع الجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، لذلك تم وقف التنسيق الأمني والمدني بشكل تام.

وحول دعوات حل السلطة الفلسطينية، قال: في حال نفذت خريطة صفقة القرن، سيتم تدمير السلطة وليس حلها فقط، لافتاً إلى أن الصفقة الأمريكية قدمت له في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 بصيغتها الحالية، وكانت سبباً في توقف المفاوضات.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" تبنت الخطة التي هي بالأساس أفكار نابعة من مجلس المستوطنات الإسرائيلية، منوهاً إلى أن السلطة لن تغادر مربعات الشرعية الدولية، رغم مغادرتها من قبل واشنطن وتل أبيب.

وفي ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس"، رأى عريقات أن إتمامها يساهم في تحقيق زيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى غزة.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #الضفة الغربية #غزة #مخططات الضم #المصالحة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"اقفل الحنفية"... تصريحات مصرية مفاجئة عن "دور إسرائيل في أزمة سد النهضة"

البيت الأبيض يتجاهل نتنياهو وروسيا ترتب للقاء بين غانتس والملك عبد الله

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد في الداخل المحتل

سارة نتنياهو تطلب من خادمتها "تقبيل قدميها"

غزة : لا اصابات اليوم ومخاوف حقيقية من تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

مصادر : هنية سيبقى خارج غزة حتى انتخابات المكتب السياسي

الأخبار الرئيسية

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

بيرني ساندرز

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانتهاء الاحتلال

33

بالصور والفيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

غزة: سلطة الأراضي تصدر بياناً حول معلومات "مغلوطة ومضللة" تنشرها مواقع التواصل

تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر