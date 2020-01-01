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"الاتصالات" تحذر من المؤتمر التطبيعي الالكتروني وتدعو لمحاربته

السبت 06 يونيو 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاتصالات" تحذر من المؤتمر التطبيعي الالكتروني وتدعو لمحاربته


رام الله / سما /

 جددّت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحذيرها من الإنزلاق في وحل التطبيع الالكتروني مع الاحتلال، من خلال المؤتمر التطبيعي الذي دعت إليه السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة، ومركز بيرس التطبيعي، والمقرر عقده الكترونيا خلال الأسبوع الجاري.

وحثت الوزارة في بيان، مساء اليوم السبت، أبناء شعبنا إلى نشر مزيد من التوعية حول آلية محاربة هذا المؤتمر، مؤكدة أن محاولاتهم كافة قد قوبلت بالرفض من قبل الشركات الفلسطينية، في دليل واضح على الانتماء الوطني، والالتزام بسياسة القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة العصيبة.

#وزارة الاتصالات #التطبيع الالكتروني #اسرائيل

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