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غزة: إتلاف كمية من أسماك "الأرنب" السامة

السبت 06 يونيو 2020 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إتلاف كمية من أسماك "الأرنب" السامة


غزة / سما /

 أتلفت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة في قطاع غزة، السبت، (12) كيلو من أسماك "الأرنب" السامة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أنه تم التحفظ عليها حسب القانون، ويأتي ذلك تطبيقًا لمسئولياتها في التفتيش والضبط للمخالفين في مهنة الصيد.

وكانت وزارة الزراعة حذرت مرارًا وتكرارًا بشدة كلاً من الصيادين والتجار والمواطنين من أكلها أو الصيد و المتاجرة بـ "سمكة الأرنب".

يشار إلى أن صيد وتداول سمكة الأرنب السامة ممنوع وفق القانون وبقرارات وزارية وادارية، ومن يثبت أنه يصطاد أو يتداول هذا النوع من الأسماك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

#غزة #وزارة الزراعة

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