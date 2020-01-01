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إطلاق نار على منزل وإصابة شخص في شفاعمرو

السبت 06 يونيو 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق نار على منزل وإصابة شخص في شفاعمرو


القدس المحتلة / سما /

 أُصيب شخص يبلغ من العمر 41 عاماً، بجروح إثر تعرض منزله لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو، فجر اليوم السبت.

وفي التفاصيل، فإن جناةً أقدموا على إطلاق النار صوب منزل مأهول، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وأُحيل المصاب على وجه السرعة بعد تقديم الإسعافات الأولية له على يد طاقم طبي، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن الجريمة نُفذت على خلفية نزاع مالي، وادعت أن هوية الجناة معروفة، في الوقت الذي لم تعلن فيه اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمة.

#اطلاق نار #شفاعمرو

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