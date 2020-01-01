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5 إصابات بالرصاص المطاطي إثر قمع الاحتلال لمسيرة في كفر قدوم

السبت 06 يونيو 2020 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات بالرصاص المطاطي إثر قمع الاحتلال لمسيرة في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 أُصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، مساء اليوم السبت، في كفر قدوم شرق قلقيلية، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة سلمية منددة بمخطط ضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية.

وانطلقت المسيرة من محيط مسجد عمر بن الخطاب باتجاه البوابة التي يغلقها الاحتلال الاسرائيلي منذ 17 عاما، وكانت سببا في انطلاق مسيرتين يومي الجمعة والسبت، لمناهضة الاستيطان واعادة فتح شارع القرية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مسيرة اليوم خرجت تنديدا ورفضا بمخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، واحياء لذكرى النكسة.

وقال شتيوي: إن قوات الاحتلال اطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن اصابة المواطنين الخمسة بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وردد المشاركون الشعارات الوطنية المنددة بالاحتلال والرافضة لقرارته المتعلقة بضم اراض لصالح منظومته الاستعمارية.

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