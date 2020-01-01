بلدية البيرة تُعفي مستأجري عقاراتها من أُجرة شهرين

البيرة /سما/

صادق مجلس بلدية البيرة خلال جلسته الأُسبوعية التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس البلدية عزام إسماعيل على المخططات المعمارية لمشروع إعادة تأهيل سوق الخضارالمركزي، بهدف تطوير السوق وتنظيمه وضمان بيئة صحية ملائمة للتجّار والمتسوقين فيه.

ويشمل المشروع إعادة ترتيب بسطات الخضار وربط طابقي السوق بممرات ومداخل ملائمة ومهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشمل إعادة تأهيل لكافة عناصر البنية التحتية للسوق كالإنارة والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وقد تم عمل المخططات من خلال مكتب هندسي معتمد، وبإشراف دائرة التخطيط في البلدية، وحضر الجلسة مدير دائرة التخطيط في البلدية المهندسة ديما جودة، وقدمت إيضاحات حول المشروع.

وفي سياق آخر، قرر المجلس البلدي إعفاء كافة مستأجري عقارات البلدية من أُجرة شهرين، وذلك ضمن خطة البلدية لدعم المتضررين من جائحة كورونا على أن يقوم كل مستأجر بتسديد كافة الاجور المترتبة عليه حتى تاريخ 1/ 9/ 2020، وكذلك قرر المجلس البلدي طرح عطاء تعبيد طرق لعام 2020، وتقوم البلدية حالياً بإنهاء مشروع تعبيد وشق طرق 2019، حيث تم تعبيد منطقة ميدان السبسي في حوض أُم الشرايط حتى مدخل حي الشرفة.

وقامت البلدية بإعادة تأهيل ألعاب الأطفال في مركز إسعاد الطفولة التابع للبلدية، وتم وضع خطة لإعادة صيانة حدائق البلدية العامة.