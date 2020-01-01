تسجيل رقم قياسي في عدد فحوصات الكشف عن كورونا في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال الايوم الأخير 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها الاطقم الطبية المختصة للكشف عن فيروس كورونا خلال يوم واحد 16133 فحصا، وهو ما يعتبر رقما قياسيا لم تبلغه إسرائيل من قبل في عدد الفحوصات خلال يوم واحد.

يذكر ان عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا حاليا في إسرائيل 2372، بعد ان تعافى حتى الآن 15042 مصابا من أصل 17706 أصيبوا بالفيروس منذ اندلاع أزمة كورونا في إسرائيل.

ومن بين المصابين الذين يعانون عدوى الفيروس حاليا، هناك 32 في حالة خطرة بينما حالة 2271 تعتبر طفيفة و36 بحالة متوسطة إضافة الى 23 شخصا يعتبرون فبحالة حرجة للغاية إذ يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومن بين الذين لا يزالون يعانون من عدوى كورونا، هناك 101 مريضا في المستشفيات في ارجاء إسرائيل فيما يقبع في البيوت او في الفنادق الخاصة بالحجر الصحي 2271 من المصابين الاخرين. وقد توفي حتى الآن في إسرائيل منذ بداية انتشار كورونا ولغاية اليوم 292 مريضا.