اشتية يستقبل وفداً من مجمع كنائس رام الله

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، وفداً من مجمع كنائس رام الله، برئاسة الأب إلياس عواد.

وأكد الوفد، الذي جاء لتبادل التهاني لمناسبة عيد الفطر وعيد الفصح، اللذين مرا ضمن إجراءات منع الحركة لمواجهة فيروس كورونا، التزام جميع الكنائس والمدارس والمؤسسات التابعة للمجمع بإجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الحكومة لمنع تفشي فيروس "كورونا"، ودعم المتضررين من الجائحة بمختلف الطرق، بما فيها تقليل أقساط المدارس.

وهنأ الأب عواد رئيس الوزراء بنجاح جهود الحكومة بمواجهة الجائحة وتقليل خسائرها إلى الحد الأدنى، وخلق حالة من الوحدة والتضامن بين مكونات المجتمع الفلسطيني لعبور هذه الجائحة، ما رسم صورة مشرقة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الوفد على المستجدات السياسية وتوجهات القيادة لمواجهة مخططات الضم، وبحث معهم مجموعة من المشاريع لدعم الكنائس.