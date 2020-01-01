  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يستقبل وفداً من مجمع كنائس رام الله

السبت 06 يونيو 2020 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل وفداً من مجمع كنائس رام الله


رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، وفداً من مجمع كنائس رام الله، برئاسة الأب إلياس عواد.

وأكد الوفد، الذي جاء لتبادل التهاني لمناسبة عيد الفطر وعيد الفصح، اللذين مرا ضمن إجراءات منع الحركة لمواجهة فيروس كورونا، التزام جميع الكنائس والمدارس والمؤسسات التابعة للمجمع بإجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الحكومة لمنع تفشي فيروس "كورونا"، ودعم المتضررين من الجائحة بمختلف الطرق، بما فيها تقليل أقساط المدارس.

وهنأ الأب عواد رئيس الوزراء بنجاح جهود الحكومة بمواجهة الجائحة وتقليل خسائرها إلى الحد الأدنى، وخلق حالة من الوحدة والتضامن بين مكونات المجتمع الفلسطيني لعبور هذه الجائحة، ما رسم صورة مشرقة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الوفد على المستجدات السياسية وتوجهات القيادة لمواجهة مخططات الضم، وبحث معهم مجموعة من المشاريع لدعم الكنائس.

#رئيس الوزراء #محمد اشتية #كنائس رام الله

الأكثر قراءة اليوم

"اقفل الحنفية"... تصريحات مصرية مفاجئة عن "دور إسرائيل في أزمة سد النهضة"

البيت الأبيض يتجاهل نتنياهو وروسيا ترتب للقاء بين غانتس والملك عبد الله

مسؤول أمريكي: "نتنياهو يرى لحظة تاريخية في الضم، لكنه ربما لا يرى المخاطر"

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد في الداخل المحتل

سارة نتنياهو تطلب من خادمتها "تقبيل قدميها"

غزة : لا اصابات اليوم ومخاوف حقيقية من تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

مصادر : هنية سيبقى خارج غزة حتى انتخابات المكتب السياسي

الأخبار الرئيسية

غزة: سلطة الأراضي تصدر بياناً حول معلومات "مغلوطة ومضللة" تنشرها مواقع التواصل

تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

اللواء عدنان الضميري: من يتصل بنا من الإسرائيليين "بنعمله بلوك".. وهذا ما أبلغته السلطة للامم المتحدة

ردا على تصريحات الزهار.. ابو عيطة: هذا الوقت ليس للمناكفات وهو ادعى للاتفاق من الاختلاف...