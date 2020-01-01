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تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر

السبت 06 يونيو 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر


القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في البلاد.

وحالتا الوفاة للمواطنة عصمت عمر حمدان برهم (56 عاما)، والمواطن عبد الوهاب سعيد محمد نجم (79 عاما)، وفق تصريح للسفارة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).

وتابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيدين.

ويتقدم سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة والمندوبية بخالص العزاء والمواساة القلبية لعائلتي وذوي الفقيدين، داعيا الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته .

جدير بالذكر أن بذلك يرتفع حصيلة المتوفين بسبب جائحة (كورونا) من أبناء الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية إلى أربعة حالات.
 

#فيروس كورونا #سفارتنا بالقاهرة #وفيات #الجاليات الفلسطينية

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