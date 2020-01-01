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روحاني: "لا خيار" أمام الإيرانيين سوى التعايش مع كورونا

السبت 06 يونيو 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: "لا خيار" أمام الإيرانيين سوى التعايش مع كورونا


طهران /سما/ الاناضول

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، إنه لا خيار أمام بلاد سوى التعايش مع الوضع الناجم عن وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات له بالعاصمة طهران، السبت.

وأضاف روحاني، عقب اجتماع للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا، "يجب أن نمارس العمل، وأن يتواصل نشاط المصانع والمحلات التجارية، ويستمر الكفاح ضد الفيروس"، وتابع "ليس لدينا أي خيار آخر ولا طريقة ثانية في ظل هذه الظروف".

وشدّد روحاني على ضرورة أن يتعايش المواطنون مع هذا الوضع، وأن الوباء ربما يستمر حتى نهاية العام.

وأعلن أن أعمال بعض المؤسسات التعليمية، والرحلات داخل البلاد، ستبدأ من جديد اعتبارًا من 13 حزيران/يونيو الماضي، بينما ستفتح دور السينما وصالات الحفلات الموسيقية أبوابها اعتبارا من 21 حزيران، شريطة استخدام 50 في المئة من قدرتها الاستيعابية.

وحتى ظهر السبت، بلغت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في إيران 8 آلاف و209 حالات، والإصابات 169 ألفًا و425 حالة.

أمّا حصيلة المتعافين من الفيروس، فقد بلغت 130 ألفًا و308 حالات، حسب تصريح للمتحدث باسم الوزارة الصحة، كيانوش جهانبور.

#ايران #فيروس كورونا #روحاني

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