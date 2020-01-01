جبارين يهاجم الشرطة الإسرائيلية لتقاعسها في محاربة الجريمة بالوسط العربي

القدس المحتلة / سما /

هاجم يوسف جبارين العضو عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم السبت، الشرطة الإسرائيلية على خلفية تقاعسها في محاربة الجريمة في الوسط العربي "فلسطينيي الداخل".

وقال جبارين - كما نقل عنه موقع صحيفة معاريف العبرية - إن الشرطة الإسرائيلية لا تعمل ما هو كافٍ لاجتثاث العنف، معتبرًا ذلك يتم بدوافع عنصرية.

واعتبر جريمة قتل 3 فلسطينيين في اللد ظهر اليوم، بأنه يكشف مدى تقصير الشرطة وجهات إنفاذ القانون حين يتعلق الأمر بجريمة ضد المواطنين العرب. كما قال.

وأضاف "لقد حان الوقت لإنهاء هذه السياسة ومحاسبة العناصر الإجرامية"، داعيًا وزير الأمن الداخلي الجديد أمير أوحانا بالعمل لوقف هذه السياسة العنصرية وتجاهل الجريمة في الوسط العربي.