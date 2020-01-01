  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

جبارين يهاجم الشرطة الإسرائيلية لتقاعسها في محاربة الجريمة بالوسط العربي

السبت 06 يونيو 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبارين يهاجم الشرطة الإسرائيلية لتقاعسها في محاربة الجريمة بالوسط العربي


القدس المحتلة / سما /

 هاجم يوسف جبارين العضو عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم السبت، الشرطة الإسرائيلية على خلفية تقاعسها في محاربة الجريمة في الوسط العربي "فلسطينيي الداخل".

وقال جبارين - كما نقل عنه موقع صحيفة معاريف العبرية - إن الشرطة الإسرائيلية لا تعمل ما هو كافٍ لاجتثاث العنف، معتبرًا ذلك يتم بدوافع عنصرية.

واعتبر جريمة قتل 3 فلسطينيين في اللد ظهر اليوم، بأنه يكشف مدى تقصير الشرطة وجهات إنفاذ القانون حين يتعلق الأمر بجريمة ضد المواطنين العرب. كما قال.

وأضاف "لقد حان الوقت لإنهاء هذه السياسة ومحاسبة العناصر الإجرامية"، داعيًا وزير الأمن الداخلي الجديد أمير أوحانا بالعمل لوقف هذه السياسة العنصرية وتجاهل الجريمة في الوسط العربي.

#يوسف جبارين #القائمة المشتركة #المجتمع العربي

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف تفاصيل جديدة حول عمليتي بيت ليد و ديزنجوف وتصفية رجل الجهاد الاسلامي في غزة

"اقفل الحنفية"... تصريحات مصرية مفاجئة عن "دور إسرائيل في أزمة سد النهضة"

البيت الأبيض يتجاهل نتنياهو وروسيا ترتب للقاء بين غانتس والملك عبد الله

مسؤول أمريكي: "نتنياهو يرى لحظة تاريخية في الضم، لكنه ربما لا يرى المخاطر"

مفاجأة سارة قريبًا بشان لقاح " كورونا".. ترامب: الحرس الوطني وضع حدًا للفوضى في مينابوليس

سارة نتنياهو تطلب من خادمتها "تقبيل قدميها"

دراسة امريكية: الصلع عامل خطير للاصابة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

اللواء عدنان الضميري: من يتصل بنا من الإسرائيليين "بنعمله بلوك".. وهذا ما أبلغته السلطة للامم المتحدة

ردا على تصريحات الزهار.. ابو عيطة: هذا الوقت ليس للمناكفات وهو ادعى للاتفاق من الاختلاف...

غزة : لا اصابات اليوم ومخاوف حقيقية من تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

20200606013501

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد في الداخل المحتل