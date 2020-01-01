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مُوجّه الرابطة الإسلامية: جامعاتنا الوطنية مطالبةٌ بمراعاة ظروف أولياء أمور الطلبة الصعبة

السبت 06 يونيو 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مُوجّه الرابطة الإسلامية: جامعاتنا الوطنية مطالبةٌ بمراعاة ظروف أولياء أمور الطلبة الصعبة


غزة / سما /

طالب الموجه العام للرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ: سامي البسيوني إدارات الجامعات الوطنية، بالعدول عن قرار إغلاق صفحات "المودل" الخاصة بالتعليم الإلكتروني، لعدم قدرة الطلبة على دفع أقساط الرسوم الدراسية.

وقال البسيوني في تصريح له اليوم :" إن الجامعات الوطنية مطالبةٌ بمراعاة ظروف أولياء الطلبة الصعبة، مع إدراكنا في الوقت ذاته للأزمات المالية التي تتهدد مسيرتها المهنية".

وأضاف "مستقبل الأجيال مسؤولية وطنية يجب أن نتكامل لتحملها جميعاً، أُطر ومؤسسات وفعاليات، لأن هذا هو رصيدنا الحقيقي".

وبيّن البسيوني أن واجبنا الوطني والقيمي يُحتم علينا أن نعلي الصوت، ونكون على قدر المسؤولية، في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالجميع.

ونوه إلى أن ما وصلت إليه الجامعات اليوم من مستوىً في التعامل مع الطلبة لا يرقى إلى مستوى مؤسسات أكاديمية تُعلي شعار النهضة بالوطن، داعياً إلى مراعاة أوضاع الأهالي والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأشار البسيوني إلى أن من حق الطلبة التعبير عن رفضهم لمثل هذه السياسات بالطرق السلمية والنقابية، معرباً عن أسفه لإغلاق "المودل" بوجوههم قبل تقديم الامتحانات بساعات دون إشعارهم.

وثمّن البسيوني موقف وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، الذي دعت من خلاله الجامعات الفلسطينية لفتح أنظمتها التعليمية الإلكترونية أمام الطلبة لاستكمال الفصل الدراسي.

وجدد الموجه العام للرابطة الإسلامية، مطالبته لكافة الجامعات بأن ترد نسبةً من الرسوم الدراسية للطلبة عن الفصل الدراسي الثاني، كونه لم يشهد محاضرات، وبالتالي انخفضت التكاليف والأعباء.

ودعا البسيوني إلى التطوير والإبداع في تصميم وابتكار منصات ومواقع متخصصة في التعليم الإلكتروني، كي يستثمر الطلاب أوقاتهم في الفائدة ومراكمة الإنجازات التي تُعلي شأننا وتنهض بواقعنا.

ولفت إلى أننا يجب أن نسعى إلى مراكمة المعرفة إلكترونياً لمجاراة الواقع، ومواكبة كل جديد، مشدداً على أهمية أن ننهض ونكون دوماً في الصدارة

#الرابطة الاسلامية #الجهاد الاسلامي #الجامعات الفلسطينية

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