مسؤول سابق بالشاباك: يجب علينا احتلال غزة,, و السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة!

القدس المحتلة / سما /

قال النائب السابق لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إسحاق إيلان المعروف بالـ"جورجي"، إنه يجب علينا احتلال غزة، كما فعلنا في الضفة ولا توجد طريقة أخرى.

وأضاف إيلان في حوار مع صحيفة "معاريف" أمس، أن يحيى السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة باستخدام أدوات من العصر الحجري، إنه مذهل.

وتابع: " أعرف السنوار جيدا والتقيت به في السجن وسألني بأي لغة تريد أن تتحدث وقلت له العربية ونقلت له بعض الرسائل إنه عدو مر وذكي وحكيم".



وأشار إيلان إلى أنه منذ أن أصبح السنوار قائدا لحماس بغزة شرع في المسيرات عند السياج الحدودي وإطلاق البالونات والطائرات الورقية ووحدات الإرباك الليلي.



وأردف قائلاً: السنوار يعرفنا جيدا، يقرأ صحف يديعوت ومعاريف، وهو على دراية جيدة بالمجتمع الإسرائيلي.