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اللواء عدنان الضميري: من يتصل بنا من الإسرائيليين "بنعمله بلوك".. وهذا ما أبلغته السلطة للامم المتحدة

السبت 06 يونيو 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء عدنان الضميري: من يتصل بنا من الإسرائيليين "بنعمله بلوك".. وهذا ما أبلغته السلطة للامم المتحدة


القدس المحتلة / سما /

صرح المفوض السياسي الفلسطيني العام، اللواء عدنان الضميري، الناطق بلسان المؤسسة الأمنية الفلسطينية، بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اتمت عملية قطع الاتصالات مع الإسرائيلية تنفيذا لقرار وقف التنسيق الأمين مع الجانب الإسرائيلي.

وشدد الضميري في لقاء صحفي على ان أي مسؤول إسرائيلي يسعى الى التواصل مع الجانب الفلسطيني او "يحاول الاتصال بنا فلن يلقى أي تجاوب من جانبا وسنعمل له بلوك"، على حد تعبيره. وفق ما اورده موقع تلفزيون i24 الاسرائيلي

ونوه الضميري الى ان السلطة الفلسطينية أبلغت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها في المنطقة نيكولاي ملادينوف، بتفاصيل قرار وقف التنسيق الأمني.

وأوضح الضميري انه في حال دخول أي مستوطن الى مناطق السلطة الفلسطينية، فإن "أجهزة الامن الفلسطينية ستسلمه الى الصليب الأحمر وليس الى قوات الامن الإسرائيلية، عملا بمبدأ دولة مقابل دولة". 

#اللواء عدنان الضميري #الاجهزة الامنية #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #التنسيق الامني #مخططات الضم

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