الاحتلال يواصل منع المحامين من زيارة الأسير المريض كمال أبو وعر

رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل منع المحامين من زيارة الاسير بالمريض بالسرطان كمال ابو وعر.

وأكد أبو بكر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الهيئة تواصل جهودها القانونية من أجل تمكين المحامين من زيار الأسير المريض أبو وعر للاطمئنان على وضعه الصحي.

الأسير أبو وعر (46 عاما) محكوم بالسجن 6 مؤبدات و(50) عاما، ومعتقل منذ عام 2003، ويقبع اليوم في سجن "جلبوع".

ومن الجدير ذكره أن عدد الأسرى الذين استشهدوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وصل إلى (68) أسيرا منذ عام 1967، وهم من بين (223) شهيدا من الأسرى.