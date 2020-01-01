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منصور: المجموعة العربية تجتمع الاثنين مع رئيس مجلس الامن لمواجهة خطة الضم

السبت 06 يونيو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: المجموعة العربية تجتمع الاثنين مع رئيس مجلس الامن لمواجهة خطة الضم


نيويورك /سما/

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، إنه من المقرر أن تجتمع المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي "فرنسا"، يوم الاثنين المقبل، في إطار الجهود والتحرك الدولي لمواجهة مخططات الضم الاسرائيلية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، انه يجري الإعداد لاجتماعات مقبلة مع اعضاء اخرين في مجلس الامن مثل ألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، من أجل متابعة الحراك وشرح المخاطر والآثار المدمرة التي سيخلقها مخطط الضم.

وأشار إلى انه باستكمال هذه الاجتماعات تكون المجموعة العربية قد خاطبت جميع أعضاء مجلس الأمن، من اجل خلق جبهة دولية ضخمة لمنع اسرائيل من الاقدام على تنفيذ مخططات الضم.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل جهوده مع اعضاء اللجنة الرباعية لتفعيلها وتحمل مسؤولياتها، لممارسة الضغط على اسرائيل لمنع تنفيذ الضم، والتأكيد على انه ستكون هناك عواقب وخيمة على اسرائيل في حال التنفيذ.

#رياض منصور #مخططات الضم

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