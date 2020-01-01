الرئيس يهنئ ملك السويد بالعيد الوطني

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، لمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني.

وتمنى الرئيس في برقية التهنئة، لملك السويد وشعبها دوام التقدم والازدهار، معربا عن سعادته بالنجاح اللافت الذي حققته بالسيطرة على انتشار فيروس "كورونا".

وعبر الرئيس عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين والشعبين، وتقديره الكبير لمواقفها الداعمة لقضية شعبنا العادلة ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.

كما هنأ الرئيس في برقية أخرى، رئيس وزراء السويد ستيفان لافين، للمناسبة ذاتها.

وعبر الرئيس في برقيته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والتقدير التي تجمع البلدين، مؤكدا السعي لتطويرها وتعزيزها، مثمنا مواقف السويد الداعمة لقضية شعبنا العادلة ولبناء اقتصاده ومؤسساته الوطنية، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.