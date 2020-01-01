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الاحتلال يخطر بوقف العمل في حفريات لمدرسة كيسان ويستولي على جرافة

السبت 06 يونيو 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوقف العمل في حفريات لمدرسة كيسان ويستولي على جرافة


بيت لحم / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بوقف العمل في حفريات لمدرسة كيسان شرق بيت لحم، واستولت على جرافة تعمل بالمكان.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وقامت بإيقاف العمل في حفريات لإقامة مدرسة كيسان الأساسية، واستولت على جرافة كانت تعمل في الموقع، وهددت المواطنين بالاعتقال في حال عادوا للعمل هناك.

وأشار الى أن هناك حاجة ملحة لبناء مدرسة اساسية في القرية، كون الطلبة يدرسون في "كرافانات"، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال توقف للمرة الثانية العمل في حفريات المدرسة.

#سلطات الاحتلال #بيت لحم

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