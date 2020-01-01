"الليكود"يستبعد تنفيذ خطة الضم - المستوطنون يضغطون لضم كل الضفة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن مصدرًا في حزب "الليكود"، مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استبعد أن تنفذ خطة الضم في حال لزم الأمر الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأفاد مراسل القناة، يواف كراكوفسكي، بأنه تتم دراسة حل وسط يقضي بأن يبدي نتنياهو علنًا، التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام (صفقة القرن)، إلا أن الحديث في الكنيست والحكومة لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب.

وفي سياق متصل، أشارت القناة إلى استمرار المعارضة في صفوف رؤساء مجلس المستوطنات لخطة ترامب، بحيث يواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض.