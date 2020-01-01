ردا على تصريحات الزهار.. ابو عيطة: هذا الوقت ليس للمناكفات وهو ادعى للاتفاق من الاختلاف...

غزة / سما /

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فايز ابو عيطة "إن اساءة الزهار وتطاوله على منظمة التحرير الفلسطينية في هذه الظروف مرفوض وغير مسؤول".

وأكد ابو عيطة أن قرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقف العمل بكافة الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاتفاقات الأمنية يستوجب من الجميع الالتفاف والاصطغاف خلف هذه القرارات لأن المعركة هي معركة الشعب الفلسطيني والواجب الوطني والأدبي والأخلاقي والديني يتطلب ان يحمي الواحد منا ظهر أخيه ويسانده في هذه المعركة، لا أن يتساوق مع الاحتلال الذي يتربص بنا الدوائر، فهذا الوقت ليس للمناكفات.

وذكر ابو عيطة الزهار وحركة حماس بالموقف المشرف لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية حينما انبرت بكل قطاعاتها وسفاراتها ومؤسساتها وكوادرها ودبلوماسييها بما في ذلك ممثلنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدفاع عن حماس أمام مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية القاضي باعتبار حماس منظمة ارهابية، ونجحت الدبلوماسية الفلسطينية في إفشال مشروع القرار الامريكي أثناء التصويت عليه في الجمعية العامة.

وشدد ابو عيطة على أن القضية الفلسطينية تمر بتحديات صعبة ومنعطفات حادة وهي أدعى للاتفاق من الاختلاف، داعيا حركة حماس للتعامل بمسؤولية والارتقاء إلى مستوى المعركة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا.