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"القناة 13": إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات رابعة العام المقبل

السبت 06 يونيو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القناة 13": إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات رابعة العام المقبل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة "13" العبرية، اليوم السبت، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إمكانية عقد انتخابات رابعة خلال العام القادم 2021.

وأضافت القناة العبرية أن النظام السياسي يقدّر بأن إسرائيل ستخوض انتخابات جديدة العام المقبل.
 
وأوضحت القناة "13" أن الصمغ الوحيد الذي يثبت الائتلاف حالياً، هو الحاجة لتمرير الميزانية، ورغبة نتنياهو في تطبيق ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

ووفقا للتقديرات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يتخلّ عن سعيه لحل الكنيست في الخريف المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتمالية عقد انتخابات رابعة.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه صعوبات كثيرة ضد الضم، ولكنه يعمل على رسم خارطة ضم تحافظ على أكبر عدد ممكن من الأراضي الفلسطينية.

#اسرائيل #انتخابات الكنيست

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