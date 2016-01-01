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خطة زيدان لإنقاذ ريال مدريد من الإرهاق والإصابات

السبت 06 يونيو 2020 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة زيدان لإنقاذ ريال مدريد من الإرهاق والإصابات


وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الاستراتيجية التي سيتبعها زين الدين زيدان في مباريات ريال مدريد القادمة بعد استئناف الدوري الإسباني في 11 من شهر يونيو الجاري، والتي تهدف لتجنب الإصابات والإرهاق قدر الإمكان.

وستواجه جميع الفرق معضلة كبيرة تتمثل بدرجات الحرارة المرتفعة وعدم تحضير اللاعبين بالشكل المطلوب بعد فترة توقف طويلة دامت لثلاثة أشهر، ويتوقع الخبراء أن يكون هناك إصابات أكثر من المعتاد.

وسيخوض ريال مدريد 11 مباراة خلال 36 يوماً فقط، بمعدل مباراة كل ثلاث أو أربع أيام، وبالتالي فإن زيدان يفكر بالحلول المتاحة لكي يتجنب استنزاف لاعبيه بدنياً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن زيدان يملك قائمة طويلة تضم 25 لاعباً، ولهذا يفكر بخوض المباريات بتشكيلتين، الاولى والأساسية ستكون للمباريات الصعبة والقوية، والثانية ستكون للمباريات المتوسطة والسهلة.

وسبق لزيدان أن طبق هذه الاستراتيجية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من موسم 2016-2017، وحقق حينها لقب الدوري الإسباني الوحيد في سجله كمدرب، كما ساهمت هذه الطريقة بشكل فعال في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا أيضاً لأنها سمحت للاعبين الأساسيين بالحصول على الراحة.

وأضاف التقرير أن زيدان ربما يطبق استراتيجية أخرى تتمثل بالمداورة بين اللاعبين، بحيث يغيّر مركزين أو ثلاثة بأقصى حد في كل مباراة، لكن في كلتا الحالتين سيواجه مشكلة في إيجاد بديل لكريم بنزيما نظراً لإصابة لوكا يوفيتش وعدم جاهزية ماريانو لغاية الآن.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد

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