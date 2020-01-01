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لماذا يحب الأطفال القصص المملة؟

السبت 06 يونيو 2020 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يحب الأطفال القصص المملة؟


وكالات / سما /

لديك خزانة كتب ممتلئة عن آخرها ولكن كل ليلة لا يريد طفلك سوى قصة أو أخرى، يعرفها كل منكما عن ظهر قلب.

هل يجب أن تواصل قراءة نفس القصص مرارا وتكررا أم يمكن أن ترفض قراءة كتب معينة للمرة المئة؟

ويقول أولريك ريتسر-زاكس من المؤتمر الاتحادي الألماني للاستشارات التربوية: "الأطفال يحبون الأشياء المملة، بعيدا عن أنهم ليس لدهم شعور باللغة". فالذي قد يبدو رتيبا للآباء غالبا ما يعكس الخبرات اليومية للطفل.

وبالتالي يجب أن يبذل المرء جهدا لقراءة قصة "الكلب سبوت" للمرة المليون. ولا تتذمر بشأن الشخصيات المفضلة للكلب. ويقول ريتسر-زاكس: "هذا مؤلم للطفل... فشخصيات معينة هي الأبطال بالنسبة له".

وإذا كنت لا تستطيع حقا تحمُل فكرة قراءة الكتاب المفضل لطفلك مجددا، يمكنك تجربة إخفائه لفترة. وإذا حالفك الحظ، قد لا يلاحظ الطفل ويكون منفتحا لتجربة شيء جديد.

ومع تقدم الطفل في العمر، سوف يصبح مهتما بالقصص الأكثر تعقيدا على كل حال. وفي مرحلة ما سوف يبدأ القراءة لنفسه.

#القصص #الاطفال

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