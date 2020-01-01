تغريدة.. شيرين وحسام حبيب يعلقان على أنباء مشاجرتهما

وكالات / سما /

نفى النجمان حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب أنباء تتحدث عن مشاجرة وقعت بينهما، وتدخل النجم أحمد سعد للصلح، وذلك في أول تعليق لهما على هذه الأنباء.

وعبر حسابها الرسمي على “تويتر” غردت شيرين عبد الوهاب قائلة: “قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة”، قبل أن تختتم تغريدتها بعبارة “بحبك يا صاحبي” وهو اسم أحد الأغاني الشهيرة للنجم أحمد سعد.

ومن جانبه، أعاد حسام حبيب نشر تغريدة محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، والذي قال فيها: “حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا…”، قبل أن يغرد مستشهداً بآيات القرآن الكريم حيث قال: “فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا”، في إشارة إلى من تداولوا خبر شجاره مع شيرين.

وكانت أنباء تحدثت عن خلاف كبير وصل إلى حد التشابك بالأيدي بين شيرين وزوجها، ما تطلب تدخل الفنان أحمد سعد، الصديق المقرب للنجمين كمحاولة لاحتواء الأزمة.