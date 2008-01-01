  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أب يستدرج بناته بالاتفاق مع طبيب ويجري عليهن 3 عمليات محرمة!

السبت 06 يونيو 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أب يستدرج بناته بالاتفاق مع طبيب ويجري عليهن 3 عمليات محرمة!


وكالات / سما /

أحالت النيابة المصرية متهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة بعد قيامهم بتنفيذ عمليات ممنوعة في القانون المصري على ثلاث طفلات صغيرات.

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية في منشور لها على "فيسبوك"، أمر النائب العام بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، لارتكاب الطبيب جناية ختانهن، ولم يبلغن 18 عاما، واشتراك الأب معه بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قد سألت الطفلات المجني عليهن اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم أثناء التحقيقات.

ونوه البيان إلى قيام الوالد بإيهام أطفاله بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضد فيروس كورونا المستجد، وحقَنَهن الأخيرُ بعقار فقدن وعيهن على أثره.

واستيقظت الفتيات الثلاث و"فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن (المطلقة) بالواقعة"، لتقدم الأخيرة بلاغا إلى النيابة العامة.

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى ضرورة "إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها (الختان) إذا كان طبيبًا".

وتقوم بعض الشعوب، ومنها المنطقة العربية، بإجراء عمليات "ختان البنات"، وما تزال تنتشر هذه العمليات في بعض المناطق الريفية، بحجة الحفاظ على "عفة الفتيات"، بالرغم من أن القوانين العربية حظرت هذه العمليات، ومنها مصر في قانون تم التصديق عليه عام 2008.

#الاب #طبيب #عمليات

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف تفاصيل جديدة حول عمليتي بيت ليد و ديزنجوف وتصفية رجل الجهاد الاسلامي في غزة

عباس زكي: الرئيس ارسل رسالة للفصائل لانجاز المصالحة.. وأبو مازن مستعد للقاء ترامب بشرط..!

مسؤول أمريكي: "نتنياهو يرى لحظة تاريخية في الضم، لكنه ربما لا يرى المخاطر"

مفاجأة سارة قريبًا بشان لقاح " كورونا".. ترامب: الحرس الوطني وضع حدًا للفوضى في مينابوليس

"اقفل الحنفية"... تصريحات مصرية مفاجئة عن "دور إسرائيل في أزمة سد النهضة"

سارة نتنياهو تطلب من خادمتها "تقبيل قدميها"

دراسة امريكية: الصلع عامل خطير للاصابة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

غزة : لا اصابات اليوم ومخاوف حقيقية من تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

20200606013501

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد في الداخل المحتل

مصادر : هنية سيبقى خارج غزة حتى انتخابات المكتب السياسي

نتنياهو

البيت الأبيض يتجاهل نتنياهو وروسيا ترتب للقاء بين غانتس والملك عبد الله

يديعوت تكشف عن موعد وصول العمادي إلى قطاع غزة و دخول المنحة القطرية