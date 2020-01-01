القدرة : الخطر يبقى قائمًا مع عودة عالقين جدد لغزة

غزة / سما /

قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن هناك مخاوف حقيقية من تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في حال عودة عالقين جدد إلى القطاع.

وأوضح القدرة في تصريحات لإذاعات محلية بالقطاع، أن منحنى تفشي الوباء بالمناطق المجاورة لغزة، يُبقي الخطر قائمًا خاصةً مع إمكانية عودة عالقين جدد عبر منافذ ومعابر القطاع.

ولفت إلى أن انتشار المرض في مصر بشكل متسارع يزيد من حالة الضغط على القطاع في ظل عودة عالقين جدد، مشيرًا إلى أن الإصابات الأخيرة التي سجلت ووصل عددها 51 حالة، كانت من ضمن آخر دفعة قادمة من مصر.

وتوقع الناطق باسم الصحة أن يكون عدد المصابين بالفايروس من بين العائدين، لغزة، كبيرًا.

وبين أن الوزارة تعمل على إنهاء استضافة جميع المواطنين في مراكز الحجر وفق البوتوكول المعتمد، وإعادة تأهيل وتعقيم المراكز لتكون جاهزة لاستقبال عائدين جدد في حال تم إعادة فتح المعابر مجددًا بداية الشهر المقبل كما هو متوقع.

وأكد القدرة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبشأن ما يتناقل حول زيارة السفير القطري محمد العمادي لغزة، وإمكانية نقله للحجر الصحي، قال القدرة "هناك إجراءات واضحة، وهناك تقييم واضح من قبل الجهات الحكومية ووزارة الصحة بشأن ذلك".