"التعاون" تطلق "أسبوع التميز والإنجاز" للتعريف بالمرشحين للفوز بجوائز 2019

رام الله / سما /

أطلقت مؤسسة التعاون، اليوم السبت، "أسبوع التميز والانجاز" للتعريف بالمؤسسات والأفراد الذين وصلوا للمرحلة النهائية من المنافسة على "جوائز التعاون لعام 2019".

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة يوم الأربعاء المقبل 10 حزيران/ يونيو الجاري، عبر البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلقت "التعاون" خلال العام الماضي، ست جوائز بقيمة 280 ألف دولار أميركي، بواقع 50 ألف دولار لكل جائزة، باستثناء جائزة المعلم، والتي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار.

وأضافت ان الجوائز الست هي: جائزة التعاون للقدس- جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس" للقدس نعمل، وجائزة التعاون للشباب- جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي "لغدٍ أفضل ... نبدع"، وجائزة التعاون لغزة- جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية "لأجل غزة"، وجائزة التعاون للتميز بالقطاع الثقافي- جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي "سنكون يوما ما نريد".

وتابعت المؤسسة عن الجوائز "جائزة التعاون للمعلم المتميز- جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز "ابداع معلم ... نهضة وطن"، وجائزة التعاون للتميز بالقطاع الصحي- جائزة المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة "لمبادرات صحية متميزة" في مجال "التصدي للأمراض المزمنة وغير السارية".

وتحدثت مدير عام "التعاون" يارا السالم، عن أهمية هذه الجوائز التي تكمن في فتح باب المنافسة الإيجابية، والتشجيع على التميز والإبداع في مجالات مختلفة، مثمنة دور الممولين ولجان التحكيم الخارجية التطوعية الذين عملوا على تقييم جميع الطلبات المقدمة بمهنية وشفافية.

وقالت إن "جوائز التعاون" تنطلق من رسالة المؤسسة وتحاكي هويتها وقيمها، لرسم صورة مشرفة لثقافة الانجاز، وتشجيع وتمكين المؤسسات والأفراد والشباب والمعلمين الفلسطينيين على التميّز والابداع في عملهم وعطائهم لفلسطين.

ولفتت إلى أن "أسبوع التميز" يأتي في إطار التحضير للإعلان عن الفائزين بالجوائز، موضحة أن الإعلان عن النتائج هذا العام سيكون عبر التقنيات الحديثة في وسائل التواصل الاجتماعي التزاما بإجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس "كورونا"، وتماشيا مع التوجه العام للمؤسسة باستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة لإدارة وتنفيذ مشاريعها.