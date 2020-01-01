خواطر من حرب حزيران 1967..صادق الشافعي

أكتب يوم الجمعة 5 حزيران يوم الذكرى الـ 53 لهزيمة 1967 والمقال سينشر السبت.

الهزيمة كانت لها نتائج وتأثيرات لاتزال أغلبيتها الأكبر والأهم متواصلة حتى الآن.

لن أكتب عن ذلك، ما أكتبه خواطر عن المناسبة مازالت حية في ذاكرتي عن تلك الأيام عندما كنت طالباً بالقاهرة.

* كغيري من الناس كنا نعيش حالة من الثقة بالنصر تصل حد الابتهاج المبكر بالنصر والهزيمة الماحقة لدولة الاحتلال. وكانت تغذي هذه الحالة وسائل الاعلام العربية والمصرية منها بشكل خاص.

ركوباً على موج هذه الحالة، بادر بعض الطلاب من نابلس الى محاولة تشكيل مجموعة من الطلاب يكملون حمولة سيارة / سيارات أجرة للعودة بها براً عبر الأراضي المحررة الى مدينة نابلس. كنت واحداً ممن عُرضت عليهم المبادرة.

* قبل ظهر يوم اندلاع الحرب كنت وصديق لي في زيارة الى بيت طالبات في «مدينة نصر» الحي المشهور بعماراته العالية على الطريقة الروسية.

كان مقر هيئة اركان القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت يقع على أطرافه.

اثناء تواجدنا في صالة الاستقبال خرجت الطالبات من غرفهن مبتهجات بخبر بدء الحرب. كان هناك زائرة من بيت طالبات آخر في نفس الحي، طلبت مني وصديقي مرافقتها لتعود الى ذلك البيت سيراً على الأقدام.

خلال طريق العودة كانت هناك طائرات حربية تخترق الأجواء وكان الناس يختبئون منها.

أحدى الطائرات أطلقت زخات من الرصاص لسبب وباتجاه هدف لا نعرفهما، بعد مرور الطائرة وصفاء الجو خرج واحد من الناس مما يشبه المكمن الأرضي المتواضع جدا وقال بصوت مسموع تماماً «الله، همّ وصلوا هنا إزاي» كان قول ذلك الرجل كأول ماء بارد يسقط على رؤوسنا الحارة الواثقة بالنصر.

لكننا وبسرعة، تجاوزنا سؤال ذلك الرجل واستمرينا العيش في عالم التفاؤل والثقة بالنصر.

فقط مع انتهاء الحرب ونتائجها عاد السؤال للدق فوق رؤوسنا كبقية الأسئلة حول لماذا وكيف.

* في اليوم الثاني للحرب، نجح تيسير قبعة، نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين، في الحصول على موافقة الجهات المصرية المعنية بقبول متطوعين من الطلبة الفلسطينيين للمشاركة في القتال.

كنت عضوا في الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في القاهرة، وتولينا مسؤولية الدعوة.

حددنا مكان اللقاء في مكتب منظمة التحرير القريب من ميدان رمسيس بوسط البلد.

في أول يوم تجمع فقط مئات قليلة بسبب صعوبة الاتصال والإبلاغ.

في الاستمارات التي وزعت علينا لملئها كان هناك سؤال حول نوع التدريب الذي تلقاه المتطوع، الجميع أجاب «راقي» مع ان الغالبية الساحقة لم تكن أمسكت سلاحاً في حياتها.

عندما اخبرت تيسير بتلك الحقيقة اجابني بان ذلك ليس مهم فجميع المتطوعين جامعيون، وأنا مستعد ان اعلمهم استعمال السلاح (البندقية) في الباص في الطريق الى مواقعنا.

انتظرنا في مكتب المنظمة، من الصباح حتى المساء، باصات الجيش لتنقلنا الى المعسكرات او المواقع، ولم تصل فعدنا لبيوتنا.

في اليوم التالي عدنا الى مكتب المنظمة. وزاد عددنا مئات أخرى وانتظرنا طول النهار ثم عدنا لبيوتنا كاليوم السابق. تكرر الامر ليوم او يومين آخرين وكل يوم كان عددنا يزداد.

لكن لا الباصات وصلت ولا نحن التحقنا بأي موقع ... والبقية معروفة.

* بعد انتهاء المعارك وعودة الجنود الى معسكراتهم ومواقعهم. اتيحت لي وانا في دوار المطار رؤية عساكر عائدين من جهة المطار متجهين الى البلد(القاهرة).

كان هناك اكثر من شاحنة محملة بالعساكر. وكان هناك مئات كثيرة من الناس قد تصل الى آلاف تجمعت في الميدان بالصدفة او بمناداة بعضهم لبعض من اهل المنطقة وجوارها (مصر الجديدة).

كان مشهد الجنود محزناً. كانوا يبدون كسيري النفوس مطأطئي الرؤوس، هيابين من ملاقاة الناس. لكن أصالة المصريين واعتدادهم وثقتهم بأنفسهم كانت تطغى على مشهد الجنود:

بكلام عاطفي وبهتافات عفوية ترحيبية صادرة من القلب، ومشفوعة بدموع مقدرة للجنود ومعتزة بهم ومفتخرة بدورهم وشجاعتهم وبدورهم ومشجعة لهم على رد الصاع.

وكأنّ الجنود كان يأملون بمثل هذا اللقاء بل ويرجونه، فجاء تجاوبهم سريعاً عاطفياً مؤثراً ومتشجعاً. وكانت دموع التأثر بالمشهد تملأ عيون الجميع.

* شاهدت خطاب الرئيس عبد الناصر الذي أعلن فيه التنحي عن المسؤولية على جهاز تلفزيون فرع القاهرة لاتحاد الطلاب مع عشرات من الطلاب.

بعد انتهاء الخطاب وما أحدثه من صدمة في النفوس لم أرغب البقاء في سكني لوحدي فوافقت على دعوة الأخوين قبعة (علي وأمين) الذهاب معهم الى سكنهم في مصر الجديدة. هذا يعنى أن نستقل الباص العمومي من ميدان التحرير، والمرور بشوارع رئيسية بالقاهرة أهمها وأطولها شارع رمسيس.

وهذا ما أتاح لنا رؤية الناس بمجموعات قليلة لكن كثيرة العدد تخرج من مناطق سكنها الشعبية المحيطة بالشارع على غير هدى وبدون أي جامع يجمعها او يوجه حركتها، وبشكل يعجز أي حزب أو جهة مهما كانت على تنظيم خروجها وتوجيهه.

أولئك الناس كانوا البداية لملايين المصريين والمقيمين الذي احتشدوا في المشهد العظيم في ميدان التحرير يعلنون رفضهم تنحي عبد الناصر، ويقررون في الجوهر إعلان رفضهم للهزيمة.

كنت وآلاف من الطلاب الفلسطينيين والعرب وسط تلك الجموع.

