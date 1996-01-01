مصادر : هنية سيبقى خارج غزة حتى انتخابات المكتب السياسي

غزة / سما /

كشفت مصادر في حركة حماس، اليوم السبت، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، يخطط للبقاء خارج قطاع غزة، إلى حين إجراء الانتخابات الداخلية للحركة والتي من المقرر أن تبدأ في شهر ابريل/ نيسان، أو مايو/ أيار 2021.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس" فإن هنية سيكون مرشحًا قويًا للبقاء في منصبه كرئيس للمكتب السياسي لولاية ثانية، وهو الأمر الذي سيدفعه للبقاء خارج القطاع لفترة أخرى في حال بقي قائدًا لحماس.

ووفقًا للمصادر، فإن هنية المتواجد في الدوحة حاليًا، والذي كان يتنقل بينها وبين اسطنبول، قبل أزمة كورونا، ما يزال يعمل على ترتيب أوضاع الحركة داخليًا ويتواصل مع كافة قياداتها في الخارج والداخل.

وأشارت المصادر، إلى أن زيارة هنية لدول أخرى ما تزال قائمة، خاصةً مع تحسّن أوضاع حركة الطيران في العالم وانحسار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الزيارة إلى جنوب أفريقيا، وكذلك لبنان، على جدول الأعمال رغم تأخرها، وأنه قد يزور دولًا أخرى.

ولفتت المصادر، إلى أن نظام الانتخابات الداخلي للحركة قد يتم إجراء تعديلات عليه ويتم إقراره من قبل الجهات المختصة قبل الانتخابات الجديدة.

وتجري حماس انتخابات داخلية كل 4 سنوات، لانتخاب رئيس مكتبها السياسي الذي يمكن أن يستمر في منصبه لولايتين متتاليتين، مع إمكانية انتخابه مجددًا لولاية ثالثة غير متتالية بعد أن تتولى شخصية أخرى المنصب.

وفي مايو/ أيار 2017، جرى انتخاب هنية رئيسًا للمكتب السياسي خلفًا لخالد مشعل الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1996. وتنافس هنية في الانتخابات الأخيرة مع موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال.

ومنذ أن أصبح هنية قائدًا لحماس، حاول السفر إلى الخارج للاستقرار في الدوحة أو اسطنبول، إلا أن مصر لم تسمح له سوى في شهر ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، بالسفر في جولة خارجية لأول مرة منذ انتخابه.