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قرار نهائي بخصوص نجم المنتخب الفلسطيني

السبت 06 يونيو 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار نهائي بخصوص نجم المنتخب الفلسطيني


القاهرة / سما /

أبدي طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، ترحيبه الشديد بعودة النشاط الرياضي وتجاوز جائحة انتشار فيرس كورونا المستجد.

وقال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت اليوم السبت : “الاتجاه العام لدى الحكومة المصرية في عودة النشاط بشكل طبيعي أمر أسعدني بشدة، ويجب ضرورة تحديد كافة المعايير والتي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة للتغلب على الفيروس ومنع انتشاره”.

وأضاف: “من الأفضل أن نبدأ موسما جديدا بشكل منتظم وأفضل، لتعلم الأندية احتياجاتها فور معرفتها متى ستبدأ المسابقة ولكي تحدد ميزانياتها واحتياجاتها”.

وأوضح أن ثنائي الفريق محمود وادي وكريم العراقي لن يرحلا عن المصري ولن يتم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق.

#محمود وادي #المنتخب الفلسطيني #المصري البورسعيدي

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