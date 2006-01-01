جوارديولا يختار أستاذه مساعداً له في مانشستر سيتي

وكالات / سما /

استقر بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الاستعانة بخدمات خوان مانويل ليلو كمدير مساعد جديد له بدايةً من الموسم الجديد، وذلك بعد نصف موسم من رحيل ميكل أرتيتا لآرسنال.

ورحل خوان مانويل ليلو عن الدوري الصيني مؤخراً، وبالتالي سينضم إلى جهاز بيب جوارديولا، في خطوة يصفها البعض بأنها متأخرة، على اعتبار أن الطرفين يعرفان بعضهما البعض جيداً.

ولم يفز خوان مانويل ليلو بأي ألقاب تذكر كما لم يدرب أندية كبيرة، ولكنه يُعتبر بمثابة الأب الروحي لبيب جوارديولا، لدرجة أن هذا الأخير ذهب في 2006 إلى المكسيك لمدة موسم كامل بهدف التعلم من ليلو.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ليلو أعلن عن إنهاء تعاقده مع تشنجداو هوانجهاي الصيني، وذلك تمهيداً لانضمامه إلى الكادر الفني للمدرب بيب جوارديولا.

وبدأ ليلو حياته التدريبية في عمر 17 سنة، ودرب فريق تولوسا من الدرجة الإسبانية الثالثة، خلال مسيرته تولى تدريب 18 نادياً ولكن تمت إقالته من قبل 9، ولم تتجاوز نسبة انتصاراته 37%، لكنه رغم ذلك يُعتبر أستاذاً لجوارديولا.

ويُشبهه الكثيرون بالأرجنتيني مارسيلو بيلسا، حيث اشتهر هذا الأخير بأنه قدوة للكثير من المدربين العظماء، رغم أنه لم يسبق له أن درب فريقاً كبيراً، ورغم أن عدد بطولاته قليلة جداً.