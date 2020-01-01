مدرب بلجيكا : هازارد هو طريق عودة ريال مدريد للبطولات

وكالات / سما /

أكد المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول، أن البلجيكي إدين هازارد سوف يحقق نجاحات كبيرة مع ناديه ريال مدريد.

وانتقل إدين هازارد إلى ريال مدريذ الصيف الماضي قادماً من صفوف تشيلسي في صفقة كلفة خزائن النادي الملكي مبلغ قيمته 100 مليون يورو كاملة.

وضرب فيروس الإصابات إدين هازارد بشكل قوي وصعب خلال أول مواسمه مع ريال مدريد، حيث لم يستغل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان تواجدن بشكل كامل مع النادي حتى الآن.

وتحدث روبيرتو مارتينيز قائلاً:” إدين هازارد؟ هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، على ريال مدريد بناء مشروعه عليه، سيكون وسيظل واحداً من أفضل اللاعبين وسيعود لمتسواه المعروف”.

وتابع روبيرتو مارتينيز تصريحاته قائلاً:” إذا عاد هازارد للياقته ومستواه سيكون عامل فارق كبير وميزة لريال مدريد الفترة القادمة”.