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برشلونة يتخذ خطوة جدية لتجديد عقد ميسي

السبت 06 يونيو 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتخذ خطوة جدية لتجديد عقد ميسي


وكالات / سما /

اتخذ نادي برشلونة خطوة جديد لتجديد عقد أسطورته ليونيل ميسي، بهد نهاية الفترة التي تسمح له بالرحيل مجاناً.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف 2021، وكان يملك بنداً في عقده يسمح له بالرحيل مجاناً في الموسم الحالي، لكن بشرط إبلاغ ناديه قبل انطلاق شهر يونيو.

لكن ميسي لم يفعل ذلك، مما يعني أنه سيستمر لمدة موسم آخر على الأقل، ويضغط جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة من أجل تمديد عقد أسطورة الفريق.

وأكدت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، أن برشلونة سيبدأ محادثاته مع ميسي حول العقد الجديد، ومن المحتمل أن تجرى جلسة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ووقع النجم البالغ من العمر 32 عاماً على أخر عقد له مع برشلونة في 2017، وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل بين اللاعب والإدارة، إلا أن رغبته الدائمة التي كشف عنها مراراً وتكراراً بالاعتزال بقميص النادي الكتالوني.

ونجح ميسي خلال مسيرته المهنية التي استمرت 16 عاماً في الفوز بـ 34 بطولة مع ميسي، من بينهم 10 بطولات ليجا و 4 دوري أبطال أوروبا.

#برشلونة #ليونيل ميسي

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