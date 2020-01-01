كيف اقتنع فيرنر بالانتقال إلى تشيلسي؟

وكالات / سما /

لم يبذل فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، جهداً كبيراً في إقناع تيمو فيرنر بتغيير بوصلته من ليفربول إلى النادي اللندني، حيث تواصل المدرب الإنجليزي مع مهاجم لايبزيج وعرض عليه خطط البلوز المستقبلية.

وأكدت تقارير صحفية ألمانية، أن تشيلسي حسم صفقة تيمو فيرنر رغم أن هذا الأخير كان قريباً من الانتقال إلى ليفربول في الانتقالات الشتوية القادمة بطلبٍ من يورجن كلوب.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” الإنجليزية، فإن فرانك لامبارد تواصل عبر الهاتف مع تيمو فيرنر لبحث إمكانية انضمامه إلى النادي اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد لامبارد أكد لتيمو فيرنر أنه يتناسب تماماً مع خططه المستقبلية في النادي، وأشار المصدر نفسه، إلى أن المهاجم الألماني أبدى موافقته على فكرة الانتقال إلى تشيلسي، بعد مكالمتين هاتفيتين مع المدرب الإنجليزي.

ويرغب فيرنر في اللعب مع فريق شاب، كما أنه سيكون من السهل عليه حجز مكان أساسي في تشيلسي، على خلاف ليفربول الذي يضم الثلاثي المتألق روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.