وزيرة الصحة : ارتفاع نسبة التعافي من كورونا إلى 86.3%

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية، فيما ارتفعت نسبة التعافي إلى 86.3% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في بقية محافظات الضفة، و70 إصابة في محافظات غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 فيالضفة، و41 في قطاع غزة.

وانخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بالفيروس، إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في الضفة، و28 في غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة أن 32 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فينا يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي 2631 مواطناً ومواطنة.

وتابعت أن جميع تفاصيل الإصابات وتوزيعاتها يتم نشرها تباعاً من خلال المرصد الإلكتروني لكوفيد 19، عبر موقع وزارة الصحة.