الاحتلال يستهدف عددًا من الصحفيين شرق خانيونس

غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال، اليوم السبت، النار تجاه عدد من الصحفيين خلال إعداد تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق المزارعين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الصحفي حسن اصليح، إن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق النار تجاهه إلى جانب 3 صحفيين آخرين خلال إعدادهم للتقرير، شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خانيونس جنوب القطاع.

وأشار اصليح، إلى أنه كان بجولة إلى جانب مراسل قناة سكاي نيوز محمد المشهراوي، والمصور الصحفي أشرف أبو عمرة والمصور أيمن الرزي، حين تم استهدافهم بشكل مباشر.

ولفت إلى أنهم اضطروا إلى جانب المزارعين على الحدود للانسحاب من المنطقة خشيةً من إصابتهم.