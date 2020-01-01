غزة: استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم السبت، استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم فتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن ابتداءً من يوم غد الأحد، بعد شهرين من إيقاف استقبال طلبات المشاريع بسبب جائحة كورونا.

وأشارت الهيئة إلى أن المشاريع يجب أن تتوفر فيها عدة شروط، أولها أن يكون المشروع المقترح لا يتأثر بجائحة كورونا بشكل مباشر، الثاني أن يساهم المشروع المقترح في مواجهة آثار جائحة كورونا، الثالث أن يشكل المشروع المقترح بديلاً لأحد الأصناف المستوردة، الشرط الرابع يتم عرض المشروع أو الفكرة الريادة على اللجنة للنظر في إمكانية تنفيذها في ظل الظروف الحالية.

وبينت أنه تم تخصيص موقع الكتروني من أجل تقديم الطلبات، من خلال موقع الهيئة.

وأكدت أن استئناف تمويل المشاريع يأتي التزامًا من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بواجبها في المساهمة بالتنمية الاقتصادية في قطاع غزة من خلال برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، وإيمانًا منها بضرورة المشاركة في تخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة كورونا.