الليكود يستبعد تنفيذ خطة "الضم" في حال قابلها اعترافًا بدولة فلسطينية

القدس المحتلة / سما /

استبعد مصدر مسؤول كبير في حزب الليكود اليميني، أن يتم تنفيذ خطة "الضم" في حال لزم الأمر اعترافًا بدولة فلسطينية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن المصدر المقرب من بنيامين نتنياهو، قوله "إنه يتم دراسة حل وسط يقضي بأن يبدي نتنياهو علنًا التزامه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، لكن بدون موافقة الحكومة والكنيست عليها بشكل كامل والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية والاكتفاء فقط بالموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية".

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه قادة المستوطنات معارضتهم للخطة، ويعملون على حشد مواقف من وزراء الحكومة الإسرائيلية والكنيست لدعم موقفهم.

وسيشهد ميدان رابين في تل أبيب مساء اليوم، مظاهرة ضد الخطة.

وحظرت الشرطة الإسرائيلية أمس، التظاهر بداعي أنه يخالف التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا، إلا أنها تراجعت عن موقفها المعارض، مبينةً أنها ستسمح بالتظاهرة لكن دون إغلاق الطرق المحيطة بالميدان وضرورة الالتزام بالتعليمات.

وسيتظاهر فلسطينيون من الداخل ونشطاء من اليسار الإسرائيلي للمطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف خطة الضم وتحقيق السلام المشترك.