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أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة

السبت 06 يونيو 2020 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج والحبش في قطاع غزة اليوم السبت استقراراً على الأسعار، بعدما شهدت انخفاضاً كبيراً مقارنة بالأسعار في الأيام الماضية، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 8.5 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلا بينما كبدة الدجاج 15 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 8 شيكلا.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي من 8.5 شيكل

2 - كيلو استيكات 23 شيكل

3 - دبوس الدجاج 13 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 8 شيكل

8- كيلو الشيش 23 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 13 شيكل

فخد: 10 شيكل

جناح: 8 شيكل

#الدجاج

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