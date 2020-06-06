أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 6-6-2020 على النحو التالي:
الخضروات
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 8 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 ك = 10 شيكل
بطاطا: 7 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 24 شيكل
بامية حبة طويلة: 20 شيكل
ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان: 5 ك = 10 شيكل
كوسا: 6 ك = 10 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 2 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أبيض: 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
بنجر: 1ك = 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
الذرة: 10 بـ10 شيكل
الفواكه:
بطيخ: 7 ك = 10 شيكل
شمام : 4 – 5 ك = 10 شيكل
فراولة: 1ك = 4 شيكل
موز: 3 ك = 10 شيكل
تفاح: 1ك = 4 شيكل
تفاح أمريكي: 6.5 شيكل
أجاص: 4 – 5 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 5 شيكل
خوخ ملس: 1ك = 4 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل
برتقال شموطي: 5ك = 10 شيكل
عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل