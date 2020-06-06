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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة

السبت 06 يونيو 2020 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة


غزة / سما /

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 6-6-2020 على النحو التالي:

الخضروات

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

الخيار: 8 ك = 10 شيكل

خيار بلدي:  7 – 8 ك = 10 شيكل

بصل بلدي:  8 ك = 10 شيكل

بطاطا: 7 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 24 شيكل

بامية حبة طويلة: 20 شيكل

ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل

ليمون: 1ك =  4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان: 5 ك = 10 شيكل

كوسا:  6 ك = 10 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك = 2 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

ملفوف أبيض: 2 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

بنجر: 1ك =  3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

تومة (وقية): 2 شيكل

الذرة: 10 بـ10 شيكل 

الفواكه:

بطيخ: 7 ك = 10 شيكل

شمام : 4 – 5 ك = 10 شيكل

فراولة: 1ك = 4 شيكل

موز: 3 ك = 10 شيكل

تفاح: 1ك = 4 شيكل

تفاح أمريكي: 6.5 شيكل

أجاص: 4 – 5 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل

خوخ: 1 ك = 5 شيكل

خوخ ملس: 1ك =  4 شيكل

كيوي: 1 ك =  7 شيكل

برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل

برتقال شموطي: 5ك = 10 شيكل

عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل

#الخضروات

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