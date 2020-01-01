رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح خلال مسيرات سلمية انطلقت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تنديدا بمخطط الضم.

كما تناولت الصحف الثلاث نعي الرئيس محمود عباس المناضل الوطني الفتحاوي الكبير محمد لطفــي ياســين (أبــو لطفــي)، الــذي وافته المنيــة فجــر أمــس الجمعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

إصابات خلال مسيرات بالضفة تنديدا بمخطط "الضم".. فتح تؤكد دعمها لمواقف الرئيس والقيادة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الأميركية

اطمأن على صحة عضو القائمة المشتركة أبو شحادة.. الرئيس ينعى المناضل الوطني الفتحاوي محمد لطفي ويهاتف عائلته معزيا

بمشاركة السفير دبور ممثلا عن الرئيس.. تشييع المناضل الكبير محسن إبراهيم

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحذر من التطبيع التكنولوجي

بريطانيا: ندعم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ونعارض الضم

اشتية يدعو لجهد دولي مضاعف لمنع مخططات الضم الإسرائيلية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.. المبعوث النرويجي: أوسلو مستمرة بالتزاماتها بدعم كافة القطاعات في فلسطين بما فيها التعليم

المالكي: دولة فلسطين ردت على طلب المحكمة الجنائية الدولية حول التحلل من الاتفاقيات

رحيل "جاك خزمو" مؤسس "البيادر السياسي"

وجهت نقدا لاذعا لخطة إدارة ترامب للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن".. بيلوسي: "الضم الإسرائيلي يقوض مصالح الأمن القومي الأميركي"

50 ألفا يصلون "الجمعة" في رحاب المسجد "الأقصى" بعد إعادة فتحه

تصاعد الغضب في أميركا إثر نشر لقطات للشرطة تسيء معاملة متظاهرين

الأيام:

تظاهرات ومسيرات جماهيرية تندد بمخططات الضم وفي ذكرى عدوان حزيران

"الصحة": 106 حالات لا تزال مصابة بـ"كورونا" وتعافي 23 في غزة

المالكي: دولة فلسطين ترد على طلب "الجنائية الدولية" حول التحلل من الاتفاقيات

بيلوسي: الضم الإسرائيلي يقوض مصالح الأمن القومي الاميركي

للمرة الأولى منذ آذار.. 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

قناة عبرية: ترجيحات بإجراء انتخابات إسرائيلية جديدة العام المقبل

"أوتشا": الاحتلال هدم أو صادر 59 مبنى يملكها فلسطينيون في المنطقة "ج" والقدس

وفاتان و42 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات

وفاة 3 مواطنين متأثرين بإصاباتهم بحادثي سير وشجار

"الصحة العالمية": لا نهاية للوباء قبل اختفاء الفيروس

القدس:

مستوطنون يعربدون جنوب الخليل.. عشرات الإصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات غاضبة في الضفة

الرئيس ينعى المناضل الوطني الفتحاوي محمد لطفي

اشتية التقى مبعوث النرويج وهاتف رئيس مجلس أوروبا.. أوسلو تؤكد مواصلتها دعم كافة القطاعات الحكومية

توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية "ميشور أدوميم"

الكيلة: لا إصابات جديدة بكورونا وشفاء 532 حالة

نتنياهو لم يعط الضوء الأخضر لإقامة مستوطنة في مطار القدس

مبادرة "عالأرض" تستعد لتمويل مشاريع مناهضة للاستيطان

ارتفاع إصابات الوباء في إسرائيل

الجامعة العربية: تنفيذ الاحتلال مخططاته جريمة حرب

جنازة مؤثرة لجورج فلويد .. ودعوات لمواصلة التظاهر للمطالبة بالعدالة وإنهاء التمييز العنصري

سارة نتنياهو تطلب من خادمتها "تقبيل قدميها"