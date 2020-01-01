  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توجه لتكثيف جلسات محاكمة نتنياهو والرئاسة مطمعه لإنهاء المحاكمة

السبت 06 يونيو 2020 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توجه لتكثيف جلسات محاكمة نتنياهو والرئاسة مطمعه لإنهاء المحاكمة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء الجمعة، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يضغط باتجاه أن تكون جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشكلٍ مكثف.

وبحسب القناة، فإن المدعي يريد عقد 4 جلسات أسبوعياً، وتشمل جميع الملفات المتهم فيها، وليس قضية تلو أُخرى.

ووفقًا للقناة، فإن فريق الدفاع عن نتنياهو يضغط من أجل تخفيف عدد الجلسات الأسبوعي، لكن القرار النهائي سيكون للمحكمة التي قد تستجيب لطلب تكثيف الجلسات لعدم إطالة المحاكمة التي قد تستمر نحو عامين أو ثلاثة.

ونقلت القناة عن مسؤول في حزب الليكود قوله: إن نتنياهو قد يترشح للرئاسة خلفًا للحالي رؤوفين ريفلين.

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء محاكمة نتنياهو، وسيكسب حينها دعم اليمين وكذلك حزب أزرق- أبيض".

وأكد المصدر أن نتنياهو لا يستبعد في الوقت الحالي حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. النرويج تجمد مساعدتها للسطة

معاريف تكشف تفاصيل جديدة حول عمليتي بيت ليد و ديزنجوف وتصفية رجل الجهاد الاسلامي في غزة

عباس زكي: الرئيس ارسل رسالة للفصائل لانجاز المصالحة.. وأبو مازن مستعد للقاء ترامب بشرط..!

مفاجأة سارة قريبًا بشان لقاح " كورونا".. ترامب: الحرس الوطني وضع حدًا للفوضى في مينابوليس

مجدلاني: الرواتب ستتأخر ولن تُصرف كاملة ونتعامل وفق المُتاح مالياً

دول أوروبية صديقة لإسرائيل : لا مناص من إجراءات ضدّ الضم

رغم تصريحات نتنياهو : غانتس والجيش لا يعرفان شيئا عن الضم

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

قناة عبرية: وزير الخارجية الألماني سيزور إسرائيل لتوجيه رسالة تحذير بشأن "الضم"

واشنطن: نبذل جهودا لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

الصحة: تعافي 23 حالة من اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

نتنياهو

مسؤول أمريكي: "نتنياهو يرى لحظة تاريخية في الضم، لكنه ربما لا يرى المخاطر"

تعقيبا على تصريحات عباس زكي بشأن المصالحة.. ابو مرزوق: ردنا إيجابي، ولكننا في انتظار الرسالة!