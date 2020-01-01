توجه لتكثيف جلسات محاكمة نتنياهو والرئاسة مطمعه لإنهاء المحاكمة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء الجمعة، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يضغط باتجاه أن تكون جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشكلٍ مكثف.

وبحسب القناة، فإن المدعي يريد عقد 4 جلسات أسبوعياً، وتشمل جميع الملفات المتهم فيها، وليس قضية تلو أُخرى.

ووفقًا للقناة، فإن فريق الدفاع عن نتنياهو يضغط من أجل تخفيف عدد الجلسات الأسبوعي، لكن القرار النهائي سيكون للمحكمة التي قد تستجيب لطلب تكثيف الجلسات لعدم إطالة المحاكمة التي قد تستمر نحو عامين أو ثلاثة.

ونقلت القناة عن مسؤول في حزب الليكود قوله: إن نتنياهو قد يترشح للرئاسة خلفًا للحالي رؤوفين ريفلين.

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء محاكمة نتنياهو، وسيكسب حينها دعم اليمين وكذلك حزب أزرق- أبيض".

وأكد المصدر أن نتنياهو لا يستبعد في الوقت الحالي حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.