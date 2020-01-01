رئيس القائمة العربية بالكنيست يدخل في حجر صحي‎

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة الليلة الماضية، عن دخوله في حجر صحي، عقب إصابة أحد أعضاء الكنيست العرب بفيروس كورونا.

وقال عود في تغريدة عبر تويتر، إنه أجرى "فحصًا مخبريًا وكانت النتيجة سلبية، لكنه سيبقى في العزل وفق توجيهات وزارة الصحة، بشكل احتياطي".

وأشار إلى "أن هذه الخطوة تمت بعد اكتشاف إصابة عضو القائمة سامي أبو شحادة بالفيروس، إثر انتقاله له من قبل سائقه".

بدورها، ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن عددا من أعضاء القائمة أجروا الخميس، فحوصات طبية دون أن تظهر بينهم إصابات بالفيروس، لكنهم دخلوا في عزل لمدة أسبوع احتياطًا.

والخميس، أعلن أبو شحاد عن إصابته بكورونا.